Bolsas da Europa sobem com noticiário de empresas, de olho em revisão do PIB e ata do BCE

Estadão Conteúdo 14/11/2024 - 6:54

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 14/11/2024 – As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quinta-feira, favorecidas pelo noticiário de empresas, incluindo balanços positivos, enquanto investidores aguardam revisão do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro e ata de política monetária do Banco Central Europeu (BCE).

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha ganho de 0,57%, a 504,44 pontos.

Da temporada de balanços, agradaram na Alemanha os resultados do grupo de engenharia Siemens e da companhia de telecomunicações Deutsche Telekom. Em Frankfurt, no horário acima, a ação da Siemens avançava 8% e a da Deutsche Telekom subia quase 3%.

Já em Amsterdã, a ASML exibia robusto ganho de 5%, após a fabricante holandesa de equipamentos para produção de chips reiterar suas metas de crescimento para o longo prazo em meio à onda da inteligência artificial.

No setor bancário, em Milão, o Banca Monte dei Paschi di Siena saltava 13,5%, após o governo italiano vender fatia de 15% no banco para o concorrente local BPM (+4,6%).

Logo mais, a atenção vai se voltar para a segunda leitura do PIB da zona do euro do terceiro trimestre e dados de produção industrial do bloco.

No meio da manhã, o BCE divulga ata da reunião de política monetária de outubro, quando cortou seus juros básicos pela terceira vez este ano.

Às 6h51 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,02%, a de Paris avançava 0,77% e a de Frankfurt ganhava 1,15%. Já as de Milão, Madri e Lisboa registravam altas de 0,68%, 0,26% e 0,86%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires