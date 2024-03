Bolsas da Europa sobem com noticiário corporativo; em Lisboa, Galp salta mais de 6%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/03/2024 - 7:01 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 15/03/2024 – As bolsas europeias operam em alta na manhã desta sexta-feira, influenciadas pelo noticiário corporativo e à espera de uma nova rodada de indicadores dos EUA.

Às 6h58 (de Brasília), o mercado de Lisboa liderava os ganhos na Europa, com alta de 2,03%, à medida que a ação da Galp Energia saltava 6,4% após a petrolífera portuguesa anunciar a descoberta “de uma coluna significativa de petróleo leve” na Namíbia.

Já em Londres, a Vodafone subia 4,6%, após a empresa de telecomunicações britânica fechar a venda de sua operação italiana para a Swisscom, por 8 bilhões de euros. Em Zurique, a Swisscom avançava 2,4%.

Nas próximas horas, investidores na Europa vão acompanhar uma série de dados econômicos dos EUA, incluindo pesquisas sobre produção industrial, confiança do consumidor e expectativas de inflação. Ontem, a inflação ao produtor (PPI) dos EUA veio acima do esperado, ampliando as chances de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) seja mais conservador ao decidir sobre eventuais cortes de juros.

Também às 6h58 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,17%, a de Paris avançava 0,25% e a de Frankfurt exibia ganho de 0,26%. Já as de Milão e Madri tinham altas de 0,52% e 0,99%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

