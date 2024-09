Bolsas da Europa sobem, com fraqueza econômica na Alemanha sobreposta por apostas ao Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/09/2024 - 7:06 Para compartilhar:

Por André Marinho

São Paulo, 17/09/2024 – As bolsas da Europa operam em alta nesta manhã, em meio a sinais de que o mercado pode pressionar o Federal Reserve (Fed) a abrir o ciclo de relaxamento monetário com um corte mais agressivo de 50 pontos-base nos juros amanhã. O quadro joga ao segundo plano as preocupações com a economia da Alemanha, após dado do instituto ZEW.

Por volta das 06h30 (de Brasília), o índice Stoxx 600 subia 0,63%, a 518,37 pontos.

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) abre hoje sua reunião de dois dias envolto em uma aura de suspense sobre a dimensão do passo inicial do processo de alívio monetário.

Uma bateria de dados havia consolidado a precificação de que o afrouxamento começaria com uma baixa de 25 pontos-base na taxa básica, mas relatos na imprensa estrangeira embaralharam as apostas nos últimos dias ao revelarem que o tamanho do ajuste ainda não está decidido.

Agora, a curva futura marca quase 70% de chance de o Fed optar por uma redução de meio ponto porcentual, conforme indica o monitoramento do CME Group. Investidores, assim, reforçam expectativa por um corte acumulado de 125 pontos-base até o final deste ano. Nas próximas horas, dados de vendas no varejo e produção industrial dos EUA devem fornecer novas pistas sobre o cenário atual.

“Sentimos que os mercados podem estar empurrando a precificação para corte da taxa do Fomc de amanhã para mais perto dos 50 pontos-base, em uma tentativa de influenciar a decisão do Fed, que provavelmente será muito apertada”, especula o ING.

Na Alemanha, o índice ZEW de expectativas econômicas caiu a 3,6 em setembro, bem abaixo das projeções de analistas consultados pela FactSet. O impacto nas mesas de operações, contudo, foi limitado, uma vez que o enfraquecimento da maior economia europeia já vinha sendo captado por vários indicadores, conforme análise da Oxford Economics.

Assim, na bolsa de Frankfurt, o índice DAX avançava 0,62%. A ação do Commerzbank chegou a subir 1% na abertura, mas perdeu força e agora cai 0,11%, após a Bloomberg informar que o UniCredit pretende pedir autorização a reguladores para comprar até 30% de participação no banco alemão. A instituição italiana, que sobe 1,11% em Milão, vem estudando uma potencial fusão com o rival, após adquirir 9% de seus papéis na semana passada.

No noticiário político, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, anunciou hoje os comissários que vão compor os principais cargos do bloco pelos próximos cinco anos. Entre os destaques, a espanhola Teresa Ribeiro ficará responsável pela pasta que cuida da transição verde, além da concorrência econômica.

Em Londres, o índice FTSE subia 0,77%, com apoio da Kingfisher (+6,48%), após a varejista informar lucro ajustado antes de impostos que superou expectativas. A Bolsa de Paris ganhava 0,77%, Lisboa aumentava 0,33% e Milão tinha elevação de 0,83%. No câmbio, o euro subia a US$ 1,1137 e a libra, a US$ 1,3220.

