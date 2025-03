Bolsas da Europa sobem com flexibilização de tarifas dos EUA e otimismo na Alemanha

As bolsas europeias subiram no pregão desta terça-feira, 25, impulsionadas pela flexibilização das tarifas dos EUA e pelo aumento acima do esperado do índice Ifo de sentimento das empresas na Alemanha. O mercado financeiro espera que a próxima rodada de tarifas americanas, com início em 2 de abril, seja menos agressiva do que se temia.

Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,30%, fechando em 8.663,80 pontos. O DAX, de Frankfurt, avançou 1,10%, para 23.104,76 pontos, enquanto o CAC 40, de Paris, ganhou 1,08%, encerrando a sessão em 8.108,59 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 1,24%, para 13.489,00 pontos, enquanto o PSI 20, de Lisboa, avançou 0,86%, para 6.832,19 pontos. Já o FTSE MIB, de Milão, teve alta de 1,06%, fechando em 39.384,95 pontos. Os dados ainda são preliminares.

Na segunda-feira, o presidente Donald Trump afirmou Trump que concederá “várias pausas em tarifas para diversos países”, mas também adiantou que anunciará sobretaxas adicionais nos próximos dias.

Além disso, sustentando as altas das bolsas europeias, uma pesquisa do instituto Ifo mostrou que o índice de sentimento das empresas da Alemanha subiu para 86,7 pontos em março, superando levemente as expectativas. Na semana passada, o Parlamento alemão aprovou uma reforma constitucional que permitirá ao novo governo aumentar significativamente os investimentos em defesa e infraestrutura.

No mercado acionário, a petrolífera britânica Shell avançou 1,14% após anunciar planos para elevar os retornos aos investidores. Já o grupo britânico de reforma residencial Kingfisher despencou 13,7% depois de reportar uma queda de 7% no lucro anual.

As ações da gigante alemã Bayer subiram 5,15%, recuperando parte da perda de 7% registrada na sessão anterior. No fim de semana, a empresa foi condenada por um tribunal dos EUA a pagar US$ 2,1 bilhões em indenizações relacionadas ao herbicida Roundup.

Já a francesa Airbus avançou 2,7%, após o CEO afirmar que começou a identificar “sinais encorajadores” na performance da cadeia de suprimentos.

O mercado também está atento à declaração do dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Boris Vujcic, de que a decisão monetária de abril ainda está “completamente aberta”.