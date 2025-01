Bolsas da Europa sobem, com alívio em rendimentos e início da temporada de balanços

Por Laís Adriana*

São Paulo, 14/01/2025 – As bolsas da Europa sobem na manhã desta terça-feira, refletindo melhora no sentimento de risco e alívio nos rendimentos soberanos locais e dos EUA, em compasso de espera por nova rodada de dados macroeconômicos ao longo da semana. Ainda, os mercados europeus monitoram o início da temporada de balanços.

Por volta das 7h07 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha alta de 0,51%, a 511,27 pontos.

Depois de duas sessões de baixas e de escalada nos juros de títulos soberanos, as praças europeias encontraram alívio e ensaiam recuperação nesta terça-feira. Para o Deutsche Bank, a melhora no sentimento de risco ocorre ainda frente a expectativas por implementação gradual das tarifas pelo governo de Donald Trump, após reportagem da Bloomberg divulgada ontem à noite.

A agenda esvaziada na Europa coloca o foco dos investidores sobre a divulgação do índice de preços ao produtor (PPI, em inglês) dos EUA e em falas de dois dirigentes do Federal Reserve (Fed), Jeffrey Schmid (Kansas City) e John Williams (Nova York). Amanhã, a produção industrial na zona do euro deverá ser destaque.

Às 7h20 (de Brasília), a Bolsa de Paris liderava ganhos entre os pares europeus, com o índice CAC 40 em alta de 1,01%. Investidores franceses aguardam discurso do primeiro-ministro da França, François Bayrou, ainda nesta manhã. Segundo a Reuters, espera-se que Bayrou revele os planos para o orçamento fiscal de 2025, com contornos de um acordo para diluir reformas de aposentadoria em troca do apoio da esquerda.

Ações de empresas de luxo também impulsionavam os mercados europeus, após o grupo italiano de moda Brunello Cucinelli reportar receita melhor que a esperada no quarto trimestre, apesar do cenário de desaceleração da demanda, colocando em foco o início da temporada de balanços no continente. No horário citado, os papéis do Brunello Cucinelli subiam 1,65% em Milão, enquanto os do grupo francês LVMH tinham alta de 1,87% e da Hermes de 1,19% em Paris. O índice FTSE MIB avançava 0,92% em Milão.

Em Londres, o FTSE 100 tinha avanço modesto de 0,16%, oscilando próximo a estabilidade, penalizado por ações ligadas a commodities. Os papéis da BP caíam 2,97%, depois de a petrolífera se juntar a pares e cortar projeções para resultados do quarto trimestre. Em Lisboa, o PSI 20 subia 0,42%. Em Madri, o IBEX 35 avançava 0,49%. Em Frankfurt, o DAX ganhava 0,75%.

*Com informações da Dow Jones Newswires