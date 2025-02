Bolsas da Europa sobem com ações de defesa, de olho em cúpula sobre Ucrânia

Por Sergio Caldas

São Paulo, 17/02/2025 – As bolsas europeias operam em alta na manhã desta segunda-feira, com forte desempenho de ações de defesa, à medida que lideres da região se preparam para uma reunião de emergência sobre a Ucrânia e a segurança do continente.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,27%, a 553,88 pontos. Apenas o subíndice europeu do setor aeroespacial e de defesa saltava 2,2%.

O presidente da França, Emmanuel Macron, convocou para hoje uma reunião de cúpula emergencial de líderes europeus sobre a questão da Ucrânia, após autoridades dos EUA sugerirem que a Europa não terá qualquer papel em discussões acerca do fim da guerra com a Rússia.

A liquidez nos negócios com ações europeias tende a ser mais restrita nesta segunda em meio a um feriado nos EUA, que deixará os mercados locais fechados.

Logo mais, está prevista atualização da balança comercial da zona do euro.

Às 6h35 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,16%, a de Paris avançava 0,04% e a de Frankfurt ganhava 0,57%. Já as de Milão e Madri tinham altas de 1,05% e 0,55%, respectivamente, enquanto a de Lisboa se mantinha estável.

