Bolsas da Europa sobem após votação do Brexit nesta terça ser descartada

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, 18, com ganhos liderados pela bolsa de Londres, após a terceira votação do Brexit, esperada para esta terça-feira, 19, ser barrada pelo presidente da Câmara dos Comuns do Reino Unido, John Bercow. A informação enfraqueceu ainda mais a libra e impulsionou mineradoras. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,27%, em 382,11 pontos.

Já no final do pregão no Velho Continente, a libra acentuou sua queda em relação ao dólar após o presidente da Câmara dos Comuns descartar a possibilidade de uma terceira votação do acordo do Brexit da primeira-ministra, Theresa May, nesta terça. Segundo Bercow, para que o texto que foi rejeitado duas vezes no Parlamento seja votado novamente deve haver mudanças.

Em seguida, em face de uma enxurrada de questionamentos de membros do Parlamento britânico, Bercow confirmou que os legisladores podem promover uma votação no plenário e, havendo maioria, mudar a norma procedimental que o levou a afirmar que o governo não pode levar à apreciação da Casa mais uma vez o mesmo acordo do Brexit.

Esse movimento da divisa britânica favorece, principalmente, as empresas exportadoras, uma vez que, quando a libra se enfraquece, o custo dos produtos exportados fica menor. Neste mesmo contexto, a diminuição da oferta brasileira de minério de ferro, consequente da suspensão das operações da mina de Timbopeba – controlada pela Vale -, apoiou a alta dos preços do minério, também apoiando a alta de importantes companhias mineradoras como a Rio Tinto (+2,79%), a BHP (+2,90%) e a Anglo American (+2,07%). O FTSE 100, de Londres, registrou alta de 0,98%, aos 7.299,19 pontos.

Na Alemanha, os papéis do Commerzbank e do Deutsche Bank lideraram as altas no mercado europeu após as duas maiores instituições bancárias da Alemanha terem anunciado, no domingo, que deram início a conversas para uma possível fusão. O Deutsche Bank fechou em alta de 4,15%, e o Commerzbank com alta de 7,21%. O índice DAX, por outro lado, teve perda de 0,25%, aos 11.657,06 pontos.

Em Paris, o índice CAC-40 fechou em alta de 0,14%, em 5.412,83 pontos; em Milão, o índice FTSE-MIB subiu 0,90%, em 21.234,61 pontos; em Madri, o índice IBEX 35 fechou em alta de 0,72%, em 9.409,10 pontos; e em Lisboa o índice PSI 20 fechou em alta de 0,83%, em 5.283,65 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires)