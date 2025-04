Bolsas da Europa sobem após falas de Trump sobre China e Powell; SAP salta 10% após balanço

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 23/04/2025 – As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, ampliando ganhos de ontem, à medida que o apetite por risco ganhou força após comentários favoráveis do presidente dos EUA, Donald Trump.

Ontem, Trump sinalizou que as tarifas impostas pelos EUA a produtos chineses, oficialmente de 145%, “não serão tão altas”, alimentando esperanças de que Washington e Pequim negociem um acordo comercial. Além disso, Trump disse “não ter intenção” de demitir o presidente do Federal Reserve (Fed, o BC americano), Jerome Powell, depois de criticá-lo de maneira enfática.

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 1,63%, a 516,01 pontos.

Entre ações individuais, a da SAP saltava 10% em Frankfurt, após a gigante de software alemã superar expectativas de lucro no primeiro trimestre, apesar das incertezas relacionadas à política tarifária do governo Trump.

Em dia de demanda por ações, dados fracos da atividade europeia ficaram em segundo plano. O PMI composto da zona do euro caiu para 50,1 na leitura preliminar de abril, vindo abaixo do esperado e indicando que a economia do bloco está praticamente estagnada.

Às 7h (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 1,30%, a de Paris avançava 2,27% e a de Frankfurt ganhava 2,78%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 1,21%, 1,20% e 0,45%, respectivamente.

*Com informações da Dow Jones Newswires