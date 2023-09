Bolsas da Europa sobem após CPI reforçar chance de pausa em juros; Commerzbank salta quase 11%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/09/2023 - 7:20 Compartilhe

As bolsas europeias operam em alta na manhã desta sexta-feira, 29, ampliando ganhos da quinta-feira, após dados de inflação da zona do euro mais fracos do que o esperado reforçarem as chances de uma pausa no aperto monetário da região. Em Frankfurt, a ação do Commerzbank dispara após o banco alemão revelar planos de devolver mais capital aos acionistas.

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 1,04%, a 453,18 pontos.

Levantamento preliminar da Eurostat mostrou que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro desacelerou a 4,3% em setembro, ante 5,2% em agosto.

O resultado, que ficou bem abaixo do previsto, abre a possibilidade de que o Banco Central Europeu (BCE) deixe seus juros inalterados em sua próxima reunião de política monetária.

Há duas semanas, o BCE elevou juros pela 10ª vez consecutiva, mas também sinalizou a hipótese de uma pausa na sequência de aumentos, a depender do comportamento dos dados econômicos, em especial da inflação. De qualquer forma, o CPI segue muito acima da meta oficial de inflação do BCE, de taxa de 2%.

Mais cedo, foi confirmado também que o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,2% no segundo trimestre ante o primeiro, enquanto a Destatis apontou uma inesperada queda nas vendas do varejo alemão em agosto.

Às 6h58 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,85%, a de Paris avançava 0,86% e a de Frankfurt tinha ganho de 0,85%. Já as de Milão, Madri e Lisboa exibiam altas de 0,86%, 0,61% e 0,78%, respectivamente.

Segundo maior banco da Alemanha, o Commerzbank era destaque em Frankfurt, com um salto de 10,7% em suas ações, após anunciar que pretende devolver 3 bilhões de euros a seus acionistas por meio de dividendos e recompras de ações.

