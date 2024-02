Bolsas da Europa sobem após CPI britânico, com balanços e juros também no radar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/02/2024 - 6:55 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 14/02/2024 – As bolsas europeias operam em alta modesta na manhã desta quarta-feira, após iniciarem os negócios sem direção única, enquanto investidores avaliam novos dados da inflação britânica, que vieram abaixo do esperado, assim como balanços corporativos da região e comentários sobre política monetária.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,28%, a 484,16 pontos.

Mais cedo, pesquisa mostrou que a taxa anual da inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido ficou em 4% em janeiro, inalterada ante o mês anterior e abaixo das expectativas. O dado positivo melhora as chances de o Banco da Inglaterra (BoE) começar a reduzir juros mais adiante. O presidente do BoE, Andrew Bailey, discursa hoje no Parlamento britânico.

Ontem, números do CPI dos EUA mais fortes do que o previsto adiaram para junho a precificação de um primeiro corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o BC americano) e derrubaram as bolsas de Nova York.

Ainda no âmbito da política monetária, o vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse hoje que a inflação da zona do euro está no caminho certo, mas que é preciso ficar atento a fatores de riscos e não se precipitar, sinalizando mais uma vez que a instituição não tem pressa de reduzir juros.

Em relação à temporada de balanços, destaque positivo para o ABN Amro, cuja ação saltava mais de 5% em Amsterdã, no horário acima, após o banco holandês agradar com seus últimos resultados. O papel da também holandesa Heineken, por outro lado, sofria um tombo de 5,5%, após a cervejaria apresentar lucro anual menor do que o esperado.

Logo mais, investidores vão acompanhar revisão do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro e atualização da produção industrial do bloco.

Às 6h54 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,67%, a de Paris avançava 0,37% e a de Frankfurt tinha leve ganho de 0,08%. Já as de Milão e Madri exibiam altas de 0,39% e 0,38%, respectivamente. Exceção, a de Lisboa caía 0,14%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

