Bolsas da Europa sobem após balanço da Nvidia, mas PMIs de manufatura fracos limitam ganhos

Estadão Conteúdo
22/02/2024 - 7:57

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 22/02/2024 – As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quinta-feira, após o robusto balanço da fabricante de chips americana Nvidia impulsionar o apetite por risco nos mercados globais. Os ganhos, porém, são limitados por novos sinais de fraqueza na manufatura da zona do euro.

Por volta das 7h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,54%, a 493,72 pontos, depois de atingir recorde intradiário de 495,81 pontos, superando a máxima anterior de 495,36 pontos alcançada em janeiro de 2022.

No fim da tarde de ontem, a Nvidia superou expectativas de lucro e receita em balanço trimestral, ajudando a impulsionar ações da indústria de semicondutores, em especial na Ásia.

Ao longo da madrugada, grandes empresas da Europa também publicaram balanços.

Em Madri, a ação da Telefónica avançava 1,6% no horário acima, após a companhia de telecomunicações espanhola divulgar receita e oibda acima das expectativas. Já em Londres, a da Anglo American avançava 3,2%, depois de a mineradora apresentar Ebitda ajustado anual um pouco maior do que o previsto.

A última rodada de dados de atividade econômica (PMIs) europeus, por outro lado, decepcionou os investidores, principalmente por causa do componente de manufatura, pesando tanto no euro quanto na libra. Na zona do euro, o PMI industrial caiu para 46,1 em fevereiro, contrariando previsão de alta a 47.

Revisão da Eurostat, por sua vez, apenas confirmou que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro desacelerou levemente em janeiro, a 2,8%, permanecendo bem acima da meta do Banco Central Europeu (BCE), de 2%.

Ainda na manhã de hoje, o BCE divulga ata da reunião de política monetária de janeiro, quando os juros básicos do bloco ficaram inalterados pela terceira vez seguida. Ontem, em sua própria ata, o Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) reforçou sinais de que não tem pressa de começar a reduzir juros.

Às 7h55 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,09%, a de Paris avançava 0,77% e a de Frankfurt ganhava 1,19%. Já as de Milão e Madri tinham altas de 1,08% e 0,46%, respectivamente. Exceção, a de Lisboa caía 0,24%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

