Bolsas da Europa seguem no ‘modo pânico’ e estendem perdas em meio a guerra comercial

São Paulo, 07/04/2025 – As bolsas europeias despencam na manhã desta segunda-feira, mantendo o ambiente de pânico que tomou conta dos mercados globais desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou no último dia 2 um tarifaço que despertou temores de que a economia mundial entre em recessão.

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tombava 5,01%, a 471,44 pontos. Na semana passada, o índice sofreu perdas de 8,4%, a maior queda semanal em cinco anos. Na última década, o Stoxx 600 só apresentou desempenho pior no começo da pandemia de covid-19 em 2020.

No fim de semana, Trump não deu sinais de que vá recuar das tarifas a importações globais, embora a China tenha retaliado na mesma proporção. “Não quebrei o mercado de propósito…não quero que nada caia…mas, às vezes, é preciso tomar remédios para consertar alguma coisa”, disse Trump a repórteres ontem (06), a bordo do Air Force One.

Diante do foco na guerra comercial, dados econômicos europeus continuam em segundo plano. Na zona do euro, as vendas no varejo subiram bem menos do que o esperado em fevereiro. Apenas na Alemanha, a produção industrial caiu mais do que o previsto no mesmo período.

Às 7h01 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 4,60%, a de Paris recuava 5,68% e a de Frankfurt cedia 5,40%, depois de sofrer um tombo de mais de 10% na abertura do pregão. Já as de Milão, Madri e Lisboa amargavam perdas de 6,20%, 5,78% e 5,35, respectivamente.

