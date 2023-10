Bolsas da Europa se recuperam, com melhora de sentimento após comentário do Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/10/2023 - 7:07 Compartilhe

As bolsas europeias se recuperam com vigor na manhã desta terça-feira, 10, à medida que comentários favoráveis sobre as taxas de juros dos EUA ajudaram a melhorar o sentimento, um dia após o conflito entre Israel e Gaza pressionar os negócios com ações.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 1,48%, a 450,35 pontos.

Na segunda-feira, o vice-presidente do Federal Reserve (Fed), Philip Jefferson, sugeriu que o banco central dos EUA poderá deixar seus juros inalterados em novembro, uma vez que o recente salto nos rendimentos dos Treasuries de longo prazo pode estar ajudando a esfriar a inflação sem a necessidade de mais aperto monetário.

Em reação à fala de Jefferson, as bolsas de Nova York acabaram fechando em alta na segunda-feira, revertendo pressão de mais cedo com a crise no Oriente Médio.

Hoje, várias autoridades do Fed falam em eventos ao longo do dia.

Mais cedo, o Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou novas projeções para a economia global. O Fundo continua esperando que o Produto Interno Bruto (PIB) mundial avance 3% este ano. Para 2024, a previsão de crescimento foi reduzida em 0,1 ponto porcentual, a 2,9%.

Às 6h56 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 1,47%, a de Paris avançava 1,46% e a de Frankfurt ganhava 1,61%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 1,60%, 1,63% e 1,34%, respectivamente.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias