Bolsas da Europa revertem ganhos da abertura, com avanço nos juros dos Treasuries e após PMIs

As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta segunda-feira, revertendo ganhos da abertura, em meio a um forte avanço dos juros dos Treasuries e na esteira de uma rodada de PMIs industriais fracos da região.

Por volta das 6h55 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,43%, a 448,28 pontos.

O apetite por risco na Europa perdeu força nas últimas horas, à medida que os rendimentos dos Treasuries avançaram significativamente, enquanto investidores avaliam a perspectiva dos juros nos EUA. Mais cedo, o retorno da T-note de 10 anos chegou a 4,632%, não muito distante da máxima desde 2007 que atingiu na semana passada.

Além disso, pesquisas da S&P Global mostraram que o setor manufatureiro da Europa segue em forte contração. Na zona do euro, o PMI industrial caiu a 43,4 em setembro, continuando bem abaixo da marca de 50 que indica queda da atividade. Apenas na Alemanha, a maior economia do continente, o PMI equivalente subiu no mês passado, a 39,6, mas ficou aquém da estimativa inicial. No Reino Unido, também houve avanço do PMI, a 44,3, mas em patamar ainda muito abaixo da zona de expansão.

No abertura do pregão, os mercados acionários europeus haviam iniciado a semana em tom positivo, ainda sustentados pela perspectiva de que o Banco Central Europeu (BCE) pare de elevar juros, diante de novos sinais de desaceleração dos preços, e depois de o Congresso do EUA chegar a um acordo, no fim de semana, para financiar o governo americano por 45 dias, evitando, por ora, uma temida paralisação (shutdown) em Washington.

Às 7h10 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,34%, a de Paris recuava 0,30% e a de Frankfurt cedia 0,19%. Já a de Milão tinha perda de 0,08%, a de Madri se mantinha praticamente estável e a Lisboa destoava, com alta de 0,44%.

