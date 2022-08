Bolsas da Europa pioram após Powell e fecham em baixa, com BCE no radar

Estadão Conteúdo 26/08/2022 - 14:19 Compartilhe

Os mercados acionários da Europa registraram quedas, nesta sexta-feira, 26. Houve ganhos em parte do dia, mas com piora nas horas finais do pregão, conforme investidores avaliavam discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell. Além disso, a confiança do consumidor veio pior que a previsão em um dado da Alemanha e um sinal de aperto monetário mais agressivo do Banco Central Europeu (BCE) também pesou.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 1,68%, em 426,09 pontos. Na comparação semanal, houve baixa de 2,58%.

Na agenda de indicadores, o índice de confiança do consumidor da Alemanha, elaborado pelo instituto GfK, recuou de -30,6 pontos em agosto a -36,5 para setembro, quando analistas esperavam queda menor, a -31,8. A leitura é a mais baixa desde o início da série histórica do dado, em 1991.

O quadro na economia europeia é de fraqueza, com incertezas no fornecimento de gás da Rússia, no contexto da guerra na Ucrânia e das sanções subsequentes contra Moscou. Em relatório, o Morgan Stanley projeta que a inflação ao consumidor em agosto na zona do euro avance a 9,0%, enquanto os indicadores devem apontar para mais desaceleração na atividade

Com a inflação elevada, chamou a atenção nesta sexta a notícia de que alguns dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) desejam discutir uma eventual alta de 75 pontos-base nos juros em setembro. O aperto na política monetária tende a ser negativo para os mercados acionários.

Nos EUA, o presidente do Fed falou no Simpósio de Jackson Hole. Jerome Powell reforçou a preocupação com a inflação e o foco do BC americano em contê-la, mesmo que isso provoque “alguma dor” para as famílias e as empresas. O discurso foi visto como hawkish por alguns analistas, embora não tenha definido de quanto pode ser a próxima alta de juros do Fed, na reunião de setembro.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em baixa de 0,70%, a 7.427,31 pontos. Na semana, ele recuou 1,63%.

Em Frankfurt, o índice DAX recuou 2,26%, a 12.971,47 pontos, com queda semanal de 4,23%.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 registrou queda de 1,68%, a 6.274,26 pontos, com perda de 3,41% na semana.

Em Milão, o índice FTSE MIB teve baixa de 2,49%, a 21.895,25 pontos. Na semana, houve baixa de 2,84%.

Na Bolsa de Madri, o índice Ibex 35 recuou 1,51%, a 8.063,90 pontos.

Em Lisboa, o PSI 20 fechou em baixa de 0,65%, em 6.203,84 pontos.