Bolsas da Europa oscilam perto da estabilidade, de olho em juros, China e EUA

As bolsas europeias oscilam perto da estabilidade na manhã desta quarta-feira, 27, enquanto investidores seguem avaliando a perspectiva de juros altos por mais tempo e digerem notícias positivas da China e dos Estados Unidos.

O apetite por risco na Europa é fraco desde meados da semana passada, quando o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) sugeriu que deverá manter seus juros em níveis elevados por um período mais longo do que imaginava.

As perdas nos negócios europeus, porém, são limitadas por notícias de que o banco central da China (PBoC) prometeu intensificar o apoio à segunda maior economia do mundo, em um momento de temores renovados sobre o setor imobiliário do país, e de um acordo entre líderes do Senado dos EUA que evita uma paralisação do governo americano no curto prazo ao financiá-lo até meados de novembro.

Na Alemanha, por outro lado, pesquisa do instituto GfK projetou que a confiança do consumidor deverá se deteriorar ainda mais em outubro.

Às 7h10 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,25%, enquanto a de Paris subia 0,05% e a de Frankfurt recuava 0,19%. Já as de Milão e Madri cediam 0,13% e 0,22%, respectivamente, e a de Madri se mantinha estável.

*Com informações da Dow Jones Newswires

