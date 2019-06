Bolsas da Europa operam sem sinal único com indústria alemã e EUA-Irã no foco

Os mercados acionários europeus operam sem sinal único na manhã desta sexta-feira à medida que os agentes monitoram os ricos geopolíticos decorrentes das tensões entre Estados Unidos e Irã, além de indicadores da economia europeia. Assim, às 8h46 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 operava em queda de 0,28%, cotado a 385,07 pontos.

Durante a madrugada, o Exército americano chegou a preparar um ataque ao Irã, em retaliação à derrubada de um drone de vigilância americano pelo país persa. Contudo o presidente Donald Trump voltou atrás da decisão abruptamente e desautorizou a operação. As tensões entre os dois países se agravaram desde o ano passado, quando Trump ordenou a retirada de Washington do acordo nuclear internacional firmado com Teerã em 2015 e impôs sanções econômicas ao país persa.

No campo macroeconômico, os agentes digeriram positivamente o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial da Alemanha, que surpreendeu os agentes ao subir para 45,4 pontos na leitura preliminar de junho, acima das projeções de 44,5 pontos. Após o indicador, as bolsas europeias chegaram a renovar máximas, mas, no horário acima, o índice DAX caía 0,17%, para US$ 12.334,20 pontos. Em Paris, o CAC 40 recuava 0,04%.

Ainda em solo europeu, o FTSE 100, da Bolsa de Londres, avançava 0,13%, apoiado pela fraqueza da libra esterlina diante de comentários cautelosos do presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Mark Carney, quanto à possibilidade de um Brexit sem acordo. Em Milão, o FTSE-MIB subia 0,11%; o Ibex 35, de Madri, avançava 0,09%; e o PSI 20, da Bolsa de Lisboa, apresentava alta de 0,49%.