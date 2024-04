Bolsas da Europa operam sem direção única, mas BP e mineradoras limitam perdas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/04/2024 - 6:58 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 09/04/2024 – As bolsas europeias operam mistas e com variações modestas na manhã desta terça-feira, em dia de agenda esvaziada, à medida que investidores seguem em compasso de espera antes de novos dados de inflação dos EUA e de anúncio de juros do Banco Central Europeu (BCE). A gigante petrolífera britânica BP e mineradoras, porém, ajudam a limitar as perdas.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,20%, a 507,92 pontos. Apenas o subíndice de mineração, no entanto, avançava 1,6% na esteira do salto recente nos preços do minério de ferro.

Operadores na Europa evitam grandes negócios antes da atualização da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, amanhã (10), e da decisão de política monetária do BCE, na quinta-feira (11), fatores que podem ajudar a definir a trajetória dos juros básicos americanos e da zona do euro.

Enquanto o BCE prepara o terreno para anunciar seu primeiro corte de juros em junho, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) parece mais inseguro, e as apostas sobre a primeira redução das taxas nos EUA estão divididas entre junho e julho.

No noticiário macroeconômico, destaque para a BP, cuja ação subia 1,6% em Londres no horário acima, após a empresa britânica estimar mais cedo que sua produção de petróleo e gás cresceu no primeiro trimestre, favorecendo os lucros.

Às 6h55 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,12%, enquanto a de Paris caía 0,59% e a de Frankfurt recuava 0,62%. Já as de Milão e Madri tinham perdas de 0,83% e 0,29%, respectivamente, enquanto a de Lisboa avançava 0,33%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com