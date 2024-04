Bolsas da Europa operam sem direção única, de olho em noticiário corporativo e dados econômicos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/04/2024 - 7:19 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 29/04/2024 – As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta segunda-feira, depois de acumularem ganhos na semana passada, enquanto investidores seguem acompanhando balanços e notícias corporativas, além de dados econômicos da região.

Por volta das 7h (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,25%, a 509,24 pontos.

No noticiário corporativo, o setor minerador continua sendo destaque. Segundo a Reuters, a BHP poderá melhorar sua oferta pela Anglo American, após ter a proposta inicial de US$ 39 bilhões rejeitada na semana passada. Em Londres, a ação da Anglo American subia 2% no horário acima, enquanto a da BHP caía 0,9%.

Entre balanços, a Vivendi ampliou sua receita em mais de 5% no primeiro trimestre, mas a ação do grupo de mídia francês caía em torno de 0,50% em Paris.

No meio da manhã, investidores vão acompanhar dados preliminares de inflação ao consumidor (CPI) da Alemanha, em meio a expectativas de que o Banco Central Europeu (BCE) anuncie um primeiro corte de juros, na reunião de política monetária de junho. Mais cedo, o índice de sentimento econômico da zona do euro decepcionou ao cair em abril, a 95,6 pontos.

Ao longo da semana, as atenções vão se voltar para os EUA, que irão anunciar decisão de juros, na quarta-feira (01), e divulgar relatório de emprego conhecido como payroll, na sexta (03).

Às 7h16 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,55% e a de Paris avançava 0,11%, enquanto a de Frankfurt caía 0,05%. Já as de Milão e Lisboa tinham altas de 0,05% e 1,03%, respectivamente, mas a de Madri recuava 0,60%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires