Bolsas da Europa operam sem direção única, com perspectiva de juros altos e após PMIs

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/09/2023 - 7:37 Compartilhe

As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta sexta-feira, enquanto investidores seguem avaliando a perspectiva de juros altos por um longo período em algumas das principais economias do mundo e digerem números preliminares de atividade econômica (PMIs) da zona do euro.

Por volta das 7h10 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha leve baixa de 0,11%, a 454,16 pontos.

Os negócios na Europa estão pressionados desde o anúncio de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), na quarta-feira. Na ocasião, o Fed manteve seus juros, mas sinalizou novo aumento ainda este ano e previu que as taxas americanas ficarão altas por mais tempo.

Já o Banco da Inglaterra (BoE) deixou seu juro inalterado ontem, após elevá-lo continuamente desde dezembro de 2021, mas também alertou sobre a necessidade de manter a restrição monetária por um período “suficientemente longo”. Ontem ainda, a Suíça igualmente optou por manter seu juro básico, mas Suécia e Noruega elevaram suas taxas.

Na madrugada de hoje, o Banco do Japão (BoJ) reafirmou sua política monetária ultra-acomodatícia, sem sinalização de aperto mais adiante.

Também repercutem nas ações a última rodada de PMIs europeus. O PMI composto da zona do euro subiu para 47,1 em setembro, segundo prévia da S&P Global, ainda abaixo da marca de 50 que indica contração na atividade, mas razoavelmente acima de esperado. O da Alemanha também surpreendeu positivamente, enquanto o do Reino Unido decepcionou. Nas próximas horas, serão divulgados PMIs dos EUA.

Às 7h24 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,60%, enquanto a de Paris caía 0,50% e a de Frankfurt recuava 0,15%. Já as de Milão e Madri cediam 0,32% e 0,20%, respectivamente, mas a de Lisboa avançava 0,61%.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias