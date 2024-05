Bolsas da Europa operam sem direção única após Fed, balanços e PMIs de manufatura

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/05/2024 - 6:51 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 02/05/2024 – As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quinta-feira, enquanto investidores digerem o anúncio de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) e avaliam balanços corporativos e dados de manufatura da região.

Ontem à tarde, o Fed mais uma vez deixou seus juros inalterados, como era amplamente esperado, mas também sinalizou que um aumento das taxas é improvável, apesar da inflação persistente nos EUA, o que trouxe certo alívio a Wall Street.

Da temporada de balanços da Europa, destaque para o ING, cuja ação saltava quase 5% em Amsterdã, por volta das 6h35 (de Brasília), após o banco holandês anunciar uma recompra de ações em seu balanço trimestral. Já a da Shell avançava 1% em Londres, após a petrolífera britânica surpreender em lucro e também anunciar que vai recomprar ações.

No noticiário macroeconômico, os PMIs industriais da Alemanha e da zona de euro vieram melhores do que o esperado em pesquisas finais da S&P Global. O PMI de manufatura alemão subiu para 42,5 em abril e o do bloco caiu para 45,7. De qualquer forma, as leituras abaixo de 50 indicam que o setor manufatureiro europeu segue em contração.

Às 6h48 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,30%, enquanto a de Paris caía 0,85% e a de Frankfurt recuava 0,04%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 0,06%, 0,19% e 0,35% respectivamente. Ontem, apenas a bolsa inglesa operou, enquanto as demais permaneceram fechadas devido a um feriado.

*Com informações da Dow Jones Newswires