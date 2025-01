Bolsas da Europa operam sem direção única, à espera de dados de inflação da zona do euro

Por Sergio Caldas

São Paulo, 07/01/2025 – As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta terça-feira, após o desempenho positivo de ontem, enquanto investidores aguardam novos dados de inflação da zona do euro.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha alta marginal de 0,04%, a 513,21 pontos, depois de atingir o maior nível em mais de duas semanas no pregão anterior em reação a reportagem do The Washington Post sugerindo que o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, poderia optar por uma estratégia de tarifas menos agressiva. Posteriormente, Trump descreveu a matéria como “incorreta”.

Logo mais, a atenção vai se voltar para números preliminares da inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro referentes a dezembro, que podem influenciar a perspectiva para possíveis novos cortes de juros no bloco este ano. Atualização do desemprego na região também está no radar.

Às 6h43 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,33%, enquanto a de Paris subia 0,29% e a de Frankfurt avançava 0,18%. Já a de Milão recuava 0,16%, a de Madri exibia ligeira alta de 0,06% e Lisboa se mantinha estável.

