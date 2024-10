Bolsas da Europa operam mistas e sem força, à espera do CPI dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/10/2024 - 6:39 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 10/10/2024 – As bolsas europeias operam mistas e sem força na manhã desta quinta-feira, enquanto investidores aguardam novos dados de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA em busca de indícios da trajetória dos juros americanos.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,24%, a 518,81 pontos.

No meio da manhã, os EUA divulgam pesquisa mensal sobre o CPI, que pode levar a ajustes nas apostas para os próximos passos da política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Há pouco, plataforma do CME Group indicava probabilidade de quase 82% de que o Fed corte juros em 25 pontos-base na reunião de novembro, após a redução inicial de 50 pontos-base do mês passado. Já a hipótese de manutenção das taxas estava em cerca de 18%.

Antes do CPI dos EUA, o Banco Central Europeu (BCE) irá publicar ata de política monetária de setembro, quando os juros da zona do euro foram cortados pela segunda vez este ano. Nos últimos dias, dirigentes do BCE têm de modo geral se mostrado abertos a uma terceira redução das taxas, em reunião programada para semana que vem.

Às 6h37 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,07%, a de Paris recuava 0,29%, a de Frankfurt perdia 0,25% e a de Madri tinha queda mais expressiva, de 0,98%. As de Milão e Lisboa, por sua vez, subiam 0,07% e 0,14%, respectivamente.

