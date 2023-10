Bolsas da Europa operam mistas, de olho em inflação, China, balanços e Oriente Médio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/10/2023 - 7:29 Para compartilhar:

As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quarta-feira, 18, enquanto investidores avaliam dados da inflação local e números de crescimento da China, ao mesmo tempo em que seguem atentos a balanços corporativos e desdobramentos da crise no Oriente Médio.

Por volta das 7h (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha modesta baixa de 0,26%, a 448,58 pontos.

Pesquisa da Eurostat confirmou mais cedo que a taxa anual da inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro desacelerou para 4,3% em setembro, ante 5,2% em agosto, abrindo o caminho para uma possível pausa no ciclo de aumentos de juros do Banco Central Europeu (BCE).

Já no Reino Unido, a taxa anual do CPI ficou em 6,7% em setembro, repetindo variação do mês anterior e contrariando expectativas de arrefecimento. O dado britânico complica o quadro para o Banco da Inglaterra (BoE), que no mês passado decidiu deixar seu juro básico inalterado, depois de elevá-lo de forma contínua desde o fim de 2021.

Os últimos indicadores da China, por sua vez, vieram melhores do que o esperado. O PIB do terceiro trimestre e números da indústria e do varejo de setembro surpreenderam positivamente. Por outro lado, persistiram sinais de fragilidade no problemático setor imobiliário chinês.

A questão do Oriente Médio segue no radar. Na terça-feira, o bombardeio de um hospital em Gaza deixou mais de 500 mortos, horas antes de o presidente dos EUA, Joe Biden, chegar a Israel para tentar evitar uma escalada do conflito na região. Nos negócios da manhã, as cotações do petróleo saltam cerca de 3%, em parte por causa de tensões geopolíticas.

Investidores na Europa também monitoram balanços trimestrais de empresas da região e dos EUA.

Às 7h13 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,45%, a de Paris recuava 0,36% e a de Frankfurt cedia 0,41%. Já as de Milão e Lisboa subiam 0,10% e 0,47%, respectivamente, enquanto a de Madri perdia 0,37%. *Com informações da Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias