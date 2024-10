Bolsas da Europa operam mistas, com queda de techs e luxo e Londres favorecida por CPI benigno

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/10/2024 - 6:41 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 16/10/2024 – As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quarta-feira, em meio à queda de ações de tecnologia e do setor de bens de luxo, após resultados decepcionantes da holandesa ASML e da francesa LVMH, e com a de Londres favorecida por dados benignos de inflação do Reino Unido.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,25%, a 519,26 pontos.

Ontem, a ASML – fabricante holandesa de equipamentos para produção de semicondutores – divulgou balanço trimestral desanimador e seu CEO disse que embora a demanda por inteligência artificial (IA) permaneça forte, outros segmentos do mercado de semicondutores estão demorando mais para se recuperar. No horário acima, a ASML caía 3,7% em Amsterdã, depois de tombar quase 16% no pregão anterior.

O alerta da ASML pesou ontem em Wall Street e prejudicou também os mercados asiáticos hoje.

Já a LVMH decepcionou com seus últimos números de receita. Em Paris, a gigante francesa de artigos de luxo do mundo tinha queda de 2,7%, pressionando concorrentes do setor como Kering (-0,5%) e Hermès (-0,7%).

Por outro lado, desaceleração maior do que se previa da inflação ao consumidor (CPI) britânico em setembro, que melhora as chances de o Banco da Inglaterra (BoE) voltar a cortar juros, levou a libra ao menor nível ante o dólar em um mês e ajuda a impulsionar ações em Londres.

À tarde, quando os negócios nas bolsas da Europa já estiverem encerrados, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde (BCE), fará discurso, um dia antes de o BCE provavelmente reduzir seus juros pela terceira vez este ano.

Às 6h35 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,69%, enquanto a de Paris caía 0,39% e a de Frankfurt recuava 0,32%. Já as de Milão e Madri cediam 0,12 e 0,09%, respectivamente, e a de Lisboa ganhava 0,08%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com