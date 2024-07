Bolsas da Europa operam mistas, com incerteza política na França e à espera de Powell

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/07/2024 - 6:47 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 09/07/2024 – As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta terça-feira, com a de Paris ainda pressionada por incertezas políticas na França, após o resultado eleitoral do fim de semana, e investidores à espera de comentários do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell.

Em Paris, o índice acionário CAC 40 recuava 0,62% às 6h43 (de Brasília), em meio a temores de que o Parlamento francês fique paralisado por um período prolongado.

No domingo (07), a aliança esquerdista teve a maior votação no segundo turno das eleições legislativas da França, freando o avanço da ultradireita, mas não conquistou maioria absoluta, o que complica as negociações para a formação de um novo governo. O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu ao primeiro-ministro Gabriel Attal que continue temporariamente no cargo “para garantir a estabilidade do país”.

Nas próximas horas, a atenção vai se voltar para o primeiro dia de depoimento de Powell no Congresso americano, em meio a expectativas crescentes que o Fed comece a cortar juros neste semestre, possivelmente a partir de setembro.

Também às 6h43 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,12%, enquanto a de Frankfurt caía 0,16% e a de Madri perdia 0,53%. Já as de Milão e Lisboa avançavam 0,09% e 0,14%, respectivamente.

Entre ações individuais, a da BP tombava 3,7% em Londres. Mais cedo, a petrolífera britânica alertou que espera contabilizar uma baixa contábil de até US$ 2 bilhões no balanço do segundo trimestre.

