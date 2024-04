Bolsas da Europa operam mistas, com foco em empresas; em Londres, Anglo American salta 11%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/04/2024 - 7:02 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 25/04/2024 – As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quinta-feira, enquanto investidores seguem digerindo balanços e notícias de empresas. No setor minerador, a Anglo American salta em Londres, após virar alvo de compra da BHP.

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha modesta baixa de 0,21%, a 504,57 pontos. Apenas o subíndice de mineração avançava quase 2%, enquanto o de alimentos e bebidas caía 1,5%.

Do noticiário corporativo, o destaque é uma proposta de compra não solicitada que a Anglo American recebeu da BHP. Em Londres, a ação da Anglo saltava 11,3%, enquanto a da BHP caía 3%.

Entre os balanços europeus do dia, o da Unilever agradou e o papel da multinacional anglo-holandesa de bens de consumo subia 5,4% no mercado inglês. Já os resultados do Deutsche Bank não entusiasmaram e a ação do gigante bancário alemão tinha baixa de 1,3% em Frankfurt.

Na Alemanha, pesquisa mostrou que o índice GfK de confiança do consumidor para maio subiu para -24,2 pontos, atingindo o maior nível em dois anos.

No meio da manhã, investidores na Europa vão acompanhar estimativa preliminar do Produto Interno Bruto (PIB) e inflação PCE dos EUA referente ao primeiro trimestre, que pode influenciar as apostas para a trajetória dos juros básicos americanos.

Às 6h59 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,70%, a de Paris caía 0,55% e a de Frankfurt recuava 0,58%. Já a de Milão cedia 0,04%, enquanto as de Madri e Lisboa avançavam 0,24% e 0,49%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires