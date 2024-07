Bolsas da Europa operam mistas, com balanços locais, big techs dos EUA e PMIs no radar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2024 - 7:24 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 24/07/2024 – As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quarta-feira, enquanto investidores digerem balanços de gigantes bancários da região, incluindo Deutsche Bank e Santander, e das big techs americanas Tesla e Alphabet, assim como dados de atividade econômica desanimadores da zona do euro.

Por volta das 7h05 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,46%, a 513,05 pontos.

Uma série de grandes bancos europeus divulgaram balanços nas últimas horas. O Deutsche Bank sofreu seu primeiro prejuízo trimestral desde 2020, e a ação do maior banco da Alemanha tombava quase 6% em Frankfurt, no horário acima. A do BNP Paribas recuava 1,4% em Paris, embora o banco francês tenha superado expectativas de lucro e receita. Já a do espanhol Santander avançava 1,9% em Madri, após mostrar desempenho trimestral melhor do que o esperado.

Fora do setor bancário, a gigante de artigos de luxo LVMH amargava queda superior a 4% em Paris, após resultados semestrais aquém do previsto. Por outro lado, a Iberdrola, que tem importante presença no Brasil, avançava 0,70% após publicar seu informe.

Nos EUA, no fim da tarde de ontem, a montadora de veículos elétricos Tesla e a Alphabet, controladora do Google, também publicaram balanços. O da Tesla decepcionou, derrubando sua ação no after hours e também no pré-mercado de Nova York. O da Alphabet, por sua vez, superou as expectativas, mas comentários feitos durante teleconferência pesaram na ação da empresa.

PMIs preliminares da Europa também ficaram no radar. O PMI composto da zona do euro caiu para 50,1 em julho, mais do que se previa, com a leitura próxima de 50 sinalizando que a atividade econômica do bloco está praticamente estagnada. O PMI equivalente do Reino Unido, por sua vez, avançou para 52,7 neste mês.

Às 7h21 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,15%, a de Paris recuava 0,98%, a Frankfurt cedia 0,66% e a de Milão tinha perda de 0,39%. As de Madri e Lisboa, por outro lado, subiam 0,13% e 0,26%, respectivamente.

