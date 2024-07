Bolsas da Europa operam mistas, após PIB da zona do euro acima do esperado e balanços

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2024 - 6:58 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 30/07/2024 – As bolsas europeias operam sem direção única e com variações modestas na manhã desta terça-feira, enquanto investidores avaliam dados de crescimento da zona do euro, seguem repercutindo balanços corporativos e demonstram cautela antes de decisões de juros nos EUA e no Reino Unido.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,24%, a 513,00 pontos.

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro avançou 0,3% no segundo trimestre ante o primeiro, mais do que o esperado, apesar de uma inesperada contração da economia da Alemanha, a maior da Europa. Em outras partes do bloco, França e Espanha cresceram mais do que o previsto e Itália teve desempenho em linha com as expectativas.

Nas próximas horas, a Alemanha divulga números preliminares de inflação ao consumidor (CPI).

Da temporada de balanços, destaque para o Standard Chartered, que lucrou menos do que se previa no segundo trimestre, mas anunciou uma recompra de ações de US$ 1,5 bilhão. No horário acima, o papel do banco britânico saltava 6%.

Ainda no mercado inglês, a petrolífera BP subia 1,2%, depois de superar expectativas de lucro e elevar seu dividendo.

Às 6h55 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,30%, a de Paris subia 0,41% e a de Frankfurt avançava 0,33%. Já as de Milão e Madri tinham altas de 0,40% e 0,31%, respectivamente, enquanto a de Lisboa recuava 0,71%.

As variações moderadas na Europa também sugerem cautela antes de decisões de política monetária nos EUA, amanhã (31), e no Reino Unido, na quinta-feira (01). O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) deverá mais uma vez deixar seus juros inalterados, mas há possibilidade de que o Banco da Inglaterra (BoE) corte sua taxa básica, segundo alguns analistas.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires