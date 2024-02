Bolsas da Europa operam mistas após ganhos recentes, em dia de agenda vazia e feriado nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/02/2024 - 6:51 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 19/02/2024 – As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta segunda-feira, com fôlego limitado depois de acumularem ganhos por três pregões seguidos, em um dia de agenda vazia e de feriado nos EUA, o que tende a restringir a liquidez.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,19%, a 490,68 pontos.

Com a agenda esvaziada, investidores aguardam atas de política monetária do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA), na quarta-feira (21), e do Banco Central Europeu (BCE), na quinta (22), em meio a persistentes dúvidas sobre quando os juros básicos americanos e da zona do euro poderão começar a ser reduzidos. Também no radar esta semana, estão novos dados de atividade econômica (PMIs) do bloco europeu e dos EUA.

Sem Wall Street como referência em meio ao feriado do Dia do Presidentes nos EUA, a Europa também observa a volta das bolsas chinesas, após o feriado do ano novo lunar. Os mercados de Xangai e Shenzhen tiveram ganhos de mais de 1,5% hoje, impulsionadas por números animadores do turismo doméstico referentes ao feriado.

Às 6h60 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,07%, a de Frankfurt caía 0,28% e a de Paris recuava 0,38%. Já a de Milão perdia 0,29%, enquanto as de Madri e Lisboa avançavam 0,40% e 0,72%, respectivamente.

Entre as ações, destaque para a da AstraZeneca, que saltava mais de 3% em Londres após o grupo farmacêutico anglo-sueco revelar que os EUA aprovaram o uso de seu medicamento Tagrisso, em combinação com quimioterapia, para tratar um tipo de câncer de pulmão.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

