Bolsas da Europa operam mistas, após ganhos de ontem, à espera de CPI dos EUA e BCE

As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta terça-feira, após os ganhos de ontem, com investidores em compasso de espera antes de novos dados de inflação dos EUA e decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE). Indicadores de hoje, da Alemanha e do Reino Unido, não tiveram impacto nas ações, mas influenciaram o câmbio.

Por volta das 7h05 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha alta marginal de 0,02%, a 456,32 pontos.

O tom indefinido na Europa vem antes de nova pesquisa sobre a inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, a ser divulgada amanhã, 13, e o anúncio de política monetária do BCE, na quinta-feira, 14. O Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA), que tem o CPI como uma das principais referências da economia americana, decide juros na semana que vem.

Mais cedo, foram divulgados dados alemães e britânicos que não afetaram as bolsas, mas deram direção ao euro e à libra.

Na Alemanha, o índice ZEW de expectativas econômicas teve uma inesperada alta em setembro, a -11,4 pontos, levando o euro a reduzir perdas frente ao dólar. Já a libra se enfraqueceu após dados do mercado de trabalho britânico mostrarem aumento do desemprego e apesar dos salários continuarem avançando em ritmo recorde. O Banco da Inglaterra (BoE) também define juros na próxima semana.

Às 7h23 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,54%, enquanto a de Paris caía 0,55% e a de Frankfurt recuava 0,31%. Já as de Milão e Madri tinham ganhos de 0,20% e 0,65%, respectivamente, mas a de Lisboa cedia 0,06%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

