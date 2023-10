Bolsas da Europa operam mistas ante conflito no Oriente Médio; ações de petróleo e gás sobem

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/10/2023 - 7:00 Compartilhe

As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta segunda-feira, 9, enquanto investidores avaliam os impactos geopolíticos do conflito no Oriente Médio, após o grupo militante palestino Hamas lançar um ataque em larga escala contra Israel no fim de semana.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha modesta alta de 0,18%, a 445,75 pontos. Apenas o subíndice de petróleo e gás, no entanto, avançava 2,2%, à medida que os distúrbios no Oriente médio impulsionaram os preços das commodities.

Os combates entre militantes do Hamas e forças israelenses, que já deixaram centenas de mortos, levaram as cotações do petróleo a saltar mais de 4%. Já o preço do gás natural negociado na Europa chegou a disparar 6,7%, a 40,76 euros por megawatt-hora, segundo a Dow Jones Newswires.

Incertezas ligadas ao Oriente Médio também pressionam os índices futuros das bolsas de Nova York nos negócios da manhã. O mercado de Treasuries, por sua vez, está fechado hoje devido ao feriado do Dia de Colombo nos EUA.

Na semana passada, os rendimentos dos Treasuries renovaram máximas em 16 anos em meio à avaliação de que os juros americanos ficarão em níveis elevados por mais tempo, visão que foi reforçada por dados robustos do mercado de trabalho do país.

De volta ao continente europeu, destaque para a produção industrial da Alemanha, que teve desempenho negativo em agosto, mas não tão ruim quanto previam analistas consultados pela FactSet.

Às 6h52 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,29%, enquanto a de Paris caía 0,26% e a de Frankfurt recuava 0,45%. Já as de Milão e Madri cediam 0,17% e 0,46%, respectivamente, mas a de Lisboa avançava 1,06%. *Com informações da Dow Jones Newswires.

