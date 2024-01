Bolsas da Europa operam mistas, à espera do Fed; Santander avança quase 2% após balanço

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/01/2024 - 6:54 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 31/01/2024 – As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quarta-feira, enquanto investidores aguardam decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) e avaliam dados econômicos e balanços corporativos. O do Santander agradou, e sua ação sobe no mercado espanhol.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha ganho marginal de 0,08%, a 486,03 pontos.

Os negócios na Europa são marcados por uma certa dose de cautela antes do anúncio de juros do Fed, na tarde de hoje. Como é amplamente esperado que o BC dos EUA deixe suas taxas básicas inalteradas, investidores ficarão atentos a eventuais sinais de quando os juros americanos poderão começar a cair. Amanhã (01), será a vez do Banco da Inglaterra (BoE) de definir juros.

Da temporada de balanços, destaque para o Santander, que lucrou mais do que o esperado no quarto trimestre do ano passado. No horário acima, a ação do gigante bancário espanhol avançava 1,8% em Madri.

No noticiário macroeconômico, o setor varejista da Alemanha decepcionou com uma inesperada queda nas vendas de dezembro. Nas próximas horas, serão divulgados números preliminares da inflação ao consumidor (CPI) alemão referentes a janeiro.

Às 6h50 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,07%, a de Paris subia 0,11% e a de Frankfurt recuava 0,15%. Já as de Milão, Madri e Lisboa exibiam altas de 0,70%, 0,44% e 0,62%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias