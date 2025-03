Bolsas da Europa operam mistas, à espera do BCE e após concessão tarifária de Trump

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 06/03/2025 – As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quinta-feira, enquanto investidores aguardam decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE) e um dia após o governo Trump fazer uma concessão em tarifas para montadoras.

Por volta das 7h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,51%, a 553,26 pontos. Apenas o subíndice do setor automotivo europeu, no entanto, avançava 1,7%, um dia após o presidente dos EUA, Donald Trump, conceder a montadoras isenção de um mês das tarifas de 25% impostas ao México e ao Canadá.

Nesta manhã, é amplamente esperado que o BCE corte suas principais taxas de juros em mais 25 pontos-base, diante da avaliação de que a inflação ao consumidor da zona do euro voltará a desacelerar para nível próximo da meta de 2% até o fim do ano. Em fevereiro, a taxa anual de inflação do bloco ficou em 2,4%, segundo levantamento preliminar.

Entre ações individuais, a Air France-KLM saltava quase 20% em Paris, após a companhia aérea franco-holandesa voltar a mostrar lucro operacional no quarto trimestre do ano passado, enquanto a Rio Tinto subia 1,65% em Londres, depois de a mineradora anunciar planos de investimentos na região australiana de Pilbara.

No noticiário macroeconômico, o setor varejista da zona do euro decepcionou com uma queda de 0,3% nas vendas de janeiro. A previsão era de estabilidade nas vendas.

Às 7h34 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,94% e a de Paris recuava 0,40%, enquanto a de Frankfurt subia 0,34%, após o índice DAX chegar a renovar máxima intraday (23.440,77 pontos) mais cedo. Já a de Milão avançava 0,22%, a de Madri recuava 0,52% e a de Lisboa perdia 0,81%

*Com informações da Dow Jones Newswires