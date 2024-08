Bolsas da Europa operam majoritariamente em alta modesta, à espera de sinais dos juros nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/08/2024 - 6:38 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 19/08/2024 – As bolsas europeias operam majoritariamente em alta modesta na manhã desta segunda-feira, ampliando ganhos recentes, enquanto investidores aguardam mais indícios da trajetória dos juros nos EUA.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha ligeira alta de 0,13%, a 512,11 pontos, depois de encerrar a última semana com avanço de 2,4%, o maior em três meses, à medida que temores sobre uma possível recessão nos EUA se dissiparam.

Na semana passada, as bolsas de Nova York tiveram o melhor desempenho do ano, impulsionadas por dados animadores do varejo e do mercado de trabalho.

Em dia de agenda esvaziada, investidores na Europa vão buscar, nos próximos dias, sinais de quão rápido o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) poderá reduzir juros até o fim do ano. O Fed divulga ata de política monetária na quarta-feira (21) e seu presidente, Jerome Powell, discursa na sexta (23), durante o simpósio anual de Jackson Hole.

A semana também trará índices de atividade econômica – conhecidos como PMIs – europeus e dos EUA.

Às 6h35 (de Brasília), a Bolsa de Paris subia 0,24%, a de Frankfurt ganhava 0,04% e a de Madri exibia alta mais robusta, de 1,10%. As de Milão e Lisboa avançavam 0,59% e 0,34%, respectivamente. Na contramão, a de Londres caía 0,14%.

