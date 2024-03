Bolsas da Europa operam estáveis, à espera de PIB da zona do euro e dados de empregos dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/03/2024 - 6:37 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 08/03/2024 – As bolsas europeias operam sem direção única e perto da estabilidade na manhã desta sexta-feira, enquanto investidores aguardam leitura final do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro e novos dados de empregos dos EUA.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha leve avanço de 0,18%, a 504,08 pontos.

O destaque do dia é o relatório de emprego mensal dos EUA, o chamado payroll, que é crucial para definir a trajetória dos juros básicos americanos. Nos últimos dias, o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, reafirmou que o Fed provavelmente começará a reduzir juros este ano.

Ontem, o Banco Central Europeu (BCE) deixou seus juros inalterados pela quarta vez seguida, mas sua presidente, Christine Lagarde, reafirmou que o primeiro corte de juros virá antes que a inflação ao consumidor (CPI) na zona do euro volte à meta oficial de 2%. Em fevereiro, a taxa anual do CPI do bloco ficou em 2,6%.

Antes do payroll, a Eurostat divulga a terceira e última leitura do PIB da zona do euro referente ao fim do ano passado. Segundo levantamentos anteriores, o PIB do bloco ficou estável no quarto trimestre de 2023 ante os três meses anteriores e mostrou leve alta de 0,1% na comparação anual.

Mais cedo, a Alemanha divulgou a produção industrial de janeiro, que aumentou 1% ante o mês anterior, mais do que o esperado. Também em janeiro, o índice de preços ao produtor (PPI) alemão teve queda anual de 4,4%, menor do que o recuo de 5,1% de dezembro.

Às 6h33 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,22%, a de Paris subia 0,08% e a de Frankfurt recuava 0,13%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham modestos ganhos de 0,09%, 0,35% e 0,17%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

