Bolsas da Europa operam em queda após Fed sinalizar alta de juros e à espera do BoE

As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quinta-feira, 21, um dia após o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) manter seus juros na quarta-feira, mas também deixar aberta a porta para um novo aumento das taxas ainda este ano. Nesta quinta, o foco é a decisão de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE), mas outros BCs europeus já fizeram anúncios de juros mais cedo.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,97%, a 456,18 pontos.

O mau humor na Europa veio após o Fed indicar que poderá aumentar seus juros principais mais uma vez antes do fim do ano, embora os tenha deixado ontem na atual faixa de 5,25% a 5,50%, como era amplamente esperado. O BC norte-americano também avaliou que os juros americanos deverão ficar em patamares altos por mais tempo.

Logo mais, às 8 horas (de Brasília), o BoE define seus juros. Analistas preveem que o BC inglês deverá anunciar uma última elevação no atual ciclo de aperto monetário, mas não descartam uma pausa após a inflação do Reino Unido desacelerar levemente em agosto.

Nas últimas horas, os BCs da Suécia e da Noruega também aumentaram juros diante da persistência da inflação, mas o da Suíça manteve sua taxa básica, contrariando expectativas de alta.

Também nesta quinta, são aguardadas decisões de juros na Turquia e na África do Sul. O Japão, por sua vez, revisa sua política monetária na madrugada desta sexta-feira, 22.

Ainda da agenda europeia, estão previstos nesta quinta palestra da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, e pesquisa sobre confiança do consumidor da zona do euro.

Na semana passada, o BCE elevou juros pela 10ª vez consecutiva, mas também sinalizou uma possível pausa no longo período de aperto, que teve início em julho do ano passado.

Às 6h41 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,55%, a de Paris recuava 1,15% e a de Frankfurt cedia 0,82%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 1,11%, 0,89% e 0,61%, respectivamente.

