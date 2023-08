Bolsas da Europa operam em geral em alta, mas cautela com China freia otimismo e Londres cai

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2023 - 7:31 Compartilhe

Após um início de semana misto, no início do pregão desta segunda-feira, as principais bolsas europeias adotam em geral ganhos, mas com o otimismo contido diante de preocupações renovadas sobre o mercado imobiliário da China. O dia é de agenda esvaziada na Europa e também nos Estados Unidos, e há expectativa por números da inflação da zona do euro mais adiante na semana.

Às 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 operava em alta de 0,25%, em 460,32 pontos.

A incorporadora chinesa Country Garden anunciou no fim de semana a suspensão de bônus denominados em yuan, no momento em que enfrenta piora em seus números e após ter deixado de pagar dois bônus em dólares americanos na semana passada. O dado de crédito fraco divulgado no fim da semana passada na China também é mencionado por alguns analistas, com a expectativa em geral de apoio apenas contido à atividade por Pequim.

Entre ações em foco, Siemens avançava 0,92% em Frankfurt. Na avaliação do Berenberg, o papel continua a ser uma oportunidade boa de investimento no longo prazo, e o banco mudou sua recomendação de “manter” para “compra”. Na semana passada, a companhia alemã publicou balanço com números em princípio frustrantes para as expectativas do mercado.

Em Londres, Antofagasta recuava 0,07% e BHP, 1,12%. As mineradoras eram citadas como foco de pressão potencial, diante das notícias fracas e dúvidas sobre a economia da China.

Às 6h59 (de Brasília), Londres caía 0,29%, Frankfurt avançava 0,51% e Paris tinha alta de 0,26%. Milão subia 0,60% e Lisboa avançava 0,11%, esta na máxima do dia. No câmbio, o euro caía a US$ 1,0949 e a libra recuava a US$ 1,2695, ambas bem próximas da estabilidade.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias