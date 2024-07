Bolsas da Europa operam em baixa, pressionadas por ações de mineração e do setor de luxo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/07/2024 - 6:29 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 16/07/2024 – As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta terça-feira, ampliando perdas do pregão anterior, em meio ao fraco desempenho de ações de mineradoras e do setor de luxo.

Por volta das 6h10 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,44%, a 516,44 pontos. Apenas o subíndice do setor minerador recuava 1,7%, em meio à fraqueza dos preços do cobre.

Em Londres, a ação da Rio Tinto tinha queda ainda mais expressiva, de 2,6%, após a segunda maior mineradora do mundo em valor de mercado cortar projeção para a produção de cobre e relatar embarques de minério de ferro abaixo do esperado.

Já a Hugo Boss tombava quase 10% em Frankfurt, após a grife alemã reduzir sua expectativa de vendas para o ano.

Investidores na Europa também digerem indicadores locais. Na Alemanha, o índice ZEW de expectativas econômicas recuou para 41,8 pontos em julho, mas ficou um pouco acima do esperado. A zona do euro, por sua vez, apresentou superávit comercial de 12,3 bilhões de euros em maio, bem menor do que o saldo positivo do mês anterior.

Nas próximas horas, o foco vai mudar para balanços de gigantes bancários americanos e dados de vendas no varejo dos EUA.

Às 6h27 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,10%, a de Paris recuava 0,58% e a de Frankfurt cedia 0,38%. Já as de Milão e Madri tinham perdas de 0,27% e 0,60%, respectivamente. Exceção, a de Lisboa subia 0,68%.



