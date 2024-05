Bolsas da Europa operam em baixa modesta, após longa sequência positiva

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/05/2024 - 6:52 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 16/05/2024 – As bolsas europeias operam em baixa modesta na manhã desta quinta-feira, pausando após uma longa sequência de ganhos, em dia de agenda local fraca e com o foco mais voltado para os EUA.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,18%, a 523,78 pontos, depois de avançar por nove sessões consecutivas e atingir novo recorde ontem, quando dados mais moderados de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA melhoraram as chances de o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) começar a reduzir juros em setembro.

A agenda europeia de hoje não traz indicadores, mas prevê a participação de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE) em eventos nas próximas horas. Já os EUA publicam números da produção industrial, entre outros indicadores, e várias autoridades do Fed falam ao longo do dia.

Às 6h50 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,34%, a de Paris recuava 0,69% e a de Frankfurt perdia 0,28%. As de

Madri e Lisboa, por sua vez, tinham baixas de 0,27% e 0,83%, respectivamente. Exceção, a de Milão exibia alta marginal de 0,06%.

Entre ações individuais, a da Siemens tombava mais de 5% em Frankfurt, após o grupo de engenharia alemão divulgar quedas no lucro e receita do trimestre até março.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires