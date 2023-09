Bolsas da Europa operam em baixa, em tom cauteloso antes de CPI dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/09/2023 - 7:46 Compartilhe

As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quarta-feira, 13, com investidores demonstrando cautela antes da publicação de novos dados da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, que têm forte influência na direção dos juros americanos.

Por volta das 7h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,86%, a 451,48 pontos.

Investidores na Europa e em outras partes do mundo aguardam pesquisa sobre o CPI dos EUA, que provavelmente ganhou força em agosto, ainda que de forma pontual, segundo analistas. O CPI, que será divulgado nas próximas horas, é crucial para a decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), na próxima semana.

O tom negativo das ações europeias também é justificado por dados fracos de produção industrial da zona do euro e do Reino Unido. Mais cedo, a libra chegou a atingir mínima em três meses ante o dólar, a US$ 1,2441, diante da perspectiva de que o Banco da Inglaterra (BoE) seja mais contido na elevação de juros.

Para a Capital Economics, porém, a fraqueza da economia britânica não deverá impedir o BC inglês de aumentar seu juro básico mais uma vez, em reunião também prevista para a semana que vem.

Entre as ações, a da BP caía 0,8% em Londres no horário acima, após Bernard Looney renunciar ao cargo de CEO da petrolífera, por questões ligadas a relacionamentos anteriores com colegas.

Já o subíndice do Stoxx 600 para o setor automotivo operava perto da estabilidade, após chegar a saltar até 2% mais cedo com notícia de que a União Europeia (UE) irá lançar uma investigação sobre subsídios concedidos a fabricantes de carros elétricos na China.

Às 7h33 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,32%, a de Paris recuava 0,85% e a de Frankfurt cedia 0,87%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham baixas de 1,04%, 1,17% e 0,35%, respectivamente.

