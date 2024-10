Bolsas da Europa operam em baixa em meio a avanço dos juros dos Treasuries, Bund e Gilt

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/10/2024 - 6:48 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 22/10/2024 – As bolsas europeias operam em baixa nesta terça-feira, à medida que os rendimentos de títulos de governo sobem em meio a expectativas mais fracas para cortes de juros nos EUA e riscos políticos ligados à eleição para a Casa Branca.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha queda de 0,63%, a 518,25 pontos.

A aversão a risco predomina na Europa diante do avanço dos retornos dos Treasuries e de pares europeus, uma vez que crescem apostas de que os juros básicos dos EUA serão reduzidos em ritmo mais lento e riscos de que o republicano Donald Trump volte a ser eleito presidente em novembro. Acredita-se que o déficit fiscal e inflação dos EUA aumentariam em uma eventual nova administração de Trump.

Nos negócios da manhã, o juro da T-note de 10 anos subia a 4,207%, estendendo fortes ganhos de ontem, enquanto o do Bund alemão de mesmo vencimento aumentava a 2,321% e o do Gilt britânico equivalente avançava a 4,246%.

Às 6h45 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,66% e a de Paris recuava 0,73%, enquanto as de Milão, Madri e Lisboa sofriam perdas de 0,85%, 1,23% e 1,16%, respectivamente. Com queda mais contida, a de Frankfurt cedia 0,31%, revertendo ganhos de mais cedo, parcialmente sustentada pela ação da SAP, que saltava 3,4% após a gigante de software alemã ampliar lucros e melhorar suas projeções para o ano.

Ao longo do dia, são esperados comentários de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE), incluindo de seus presidentes, Christine Lagarde e Andrew Bailey.

Contato: sergio.caldas@estadao.com