Bolsas da Europa operam em baixa, com tombo da Airbus e fraqueza de ações de tecnologia

Por Sergio Caldas

São Paulo, 25/06/2024 – As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta terça-feira, à medida que um tombo da Airbus, após alerta de lucro, derruba o setor aeroespacial e ações de tecnologia caem na esteira de nova queda do Nasdaq ontem.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,29%, a 517,34 pontos.

Também no horário acima, a ação da Airbus amargava um tombo de 11,4% em Paris, um dia após a fabricante europeia de aeronaves reduzir projeções para lucro e entregas este ano. Como resultado, o subíndice que concentra ações da indústria aeroespacial e defesa caía 5,6%.

Já o subíndice europeu de tecnologia apresentava baixa de 0,8%, após o Nasdaq recuar cerca de 1% em Nova York ontem, mais uma vez sob o peso da Nvidia. Nos últimos três pregões, a fabricante de chips americana que protagoniza o frenesi em torno da inteligência artificial (IA) acumulou perdas de 13%, após brevemente ultrapassar a Microsoft como empresa mais valiosa do mundo.

Da agenda macroeconômica do dia, destaque para a revisão do Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha, que cresceu 0,8% no primeiro trimestre de 2024 ante os três meses anteriores, um pouco mais do que inicialmente estimado.

Às 6h37 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,06%, a de Paris recuava 0,55% e a de Frankfurt cedia 0,99%. Já as de Milão e Madri tinham baixas de 0,10% e 0,14%, respectivamente. Exceção, a de Lisboa subia 0,13%.

