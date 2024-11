Bolsas da Europa operam em baixa, com risco Trump e balanços decepcionantes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/11/2024 - 6:39 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 12/11/2024 – As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta terça-feira, revertendo ganhos do pregão anterior, enquanto investidores avaliam riscos do segundo governo do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, e reagem a balanços desanimadores.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,87%, a 507,92 pontos. Apenas o subíndice de mineração tinha queda de 2%, à medida que os preços da maioria dos metais básicos recuava, enquanto o do setor de luxo, que lida com a fraca demanda do mercado chinês, amargava perdas de 2,1%.

A aversão a risco na Europa veio em meio a preocupações sobre a composição do futuro gabinete de Trump. Segundo o The Wall Street Journal, o republicano deverá indicar o senador da Flórida Marco Rubio para ser seu secretário de Estado. Rubio tem assumido posições duras em relação aos regimes de China, Irã, Cuba e Venezuela.

A temporada de balanços também pressiona os negócios. Em Frankfurt, a ação da Bayer tombava mais de 11%, no horário acima, após a empresa química e farmacêutica alemã decepcionar com resultados do terceiro trimestre e piorar suas projeções para o ano.

Dados de inflação também estão no radar. Mais cedo, foi confirmado que a taxa anual da inflação ao consumidor (CPI) da Alemanha acelerou para 2% em outubro. Amanhã (13), os EUA divulgam o CPI de outubro.

Às 6h36 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,68%, a de Paris recuava 1,01% e a de Frankfurt cedia 0,63%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,72%, 0,63% e 0,36%, respectivamente.

