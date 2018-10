Bolsas da Europa operam em baixa, com Milão novamente sob pressão

As bolsas europeias operam em território negativo nesta segunda-feira, sobretudo a de Milão, diante de preocupações com o Orçamento da Itália. Além disso, uma sessão bastante ruim nas praças da China não ajuda o quadro. O avanço recente dos juros dos bônus também pressiona as ações, com mais investidores dispostos a tirar dinheiro do risco das bolsas e alocá-lo em papéis de dívida.

Às 7h10 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,61%, em 374,12 pontos.

Na China, as bolsas voltaram a operar depois de um feriado prolongado, absorvendo hoje o mau humor global visto em alguns dos dias da semana passada. Com isso, a Bolsa de Xangai fechou em baixa de 3,72%. Investidores citaram também cautela com o quadro local, temendo desaceleração econômica. A jornada asiática ruim já impôs certo tom negativo aos negócios em geral.

No mercado de bônus, os retornos dos Treasuries atingiram máximas desde 2011 na semana passada, o que torna esses ativos de menor risco mais atraentes. Com isso, alguns investidores abandonam ativos de maior risco e privilegiam os Treasuries, segundo analistas. “Os mercados de bônus importam novamente”, comentou Terry Sandven, estrategista do U. S. Bank Wealth Management. “A economia em geral [dos EUA] está se saindo bem e o mercado de bônus reflete isso”, o que se traduz em “pressão sobre as bolsas”, complementou.

Na Itália, o juro do bônus de 10 anos do governo da Itália, o BTP, voltou a subir, em meio à incerteza política sobre o orçamento nacional. Os números divulgados até agora pelo governo deixaram investidores temerosos sobre a trajetória da dívida do país, o que deve provocar ainda conflitos com as autoridades da União Europeia. No câmbio, o mesmo motivo pressionava o euro, com analistas apontando o risco de um rebaixamento no rating do país pelas agências de risco.

Além disso, o setor de energia está sob pressão, diante da queda do petróleo nesta manhã. Entre papéis do setor, BP caía 1,43% na Bolsa de Londres, Total cedia 1,22% em Paris e Eni tinha queda de 1,98% em Milão.

Às 7h14 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,36%, Frankfurt recuava 0,69% e Paris tinha baixa de 0,70%. Milão recuava 2,34%, Madri cedia 0,60% e Lisboa, 1,12%. No câmbio , o euro caía a US$ 1,1473, de US$ 1,1526 no fim da tarde de ontem, e a libra cedia a US$ 1,3058, de US$ 1,3115.