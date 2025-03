Bolsas da Europa operam em baixa com incerteza tarifária e à espera do payroll

Por Sergio Caldas

São Paulo, 07/03/2025 – As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta sexta-feira, à medida que incertezas sobre a política tarifária do governo Trump afetam o apetite por risco e à espera de novo relatório de emprego dos EUA, o chamado payroll.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,55%, a 552,86 pontos.

Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, decidiu adiar a aplicação de tarifas ao México e ao Canadá até 2 de abril, dentro do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA). Por outro lado, ele disse que pretende impor as chamadas tarifas recíprocas na mesma data. As tensões comerciais prejudicaram a balança comercial da China no primeiro bimestre.

O setor de bens de luxo europeu era destaque negativo no horário acima, com baixa de 2,7%. Entre ações individuais, a Burberry tombava 4,7% em Londres e a Richemont amargava perdas de 4% em Zurique. As grifes enfrentam um cenário desafiador, visto que as tarifas de Trump podem enfraquecer o consumo nos EUA e impulsionar os preços de bens de luxo.

Nas próximas horas, investidores na Europa vão acompanhar o payroll, como é conhecido o principal relatório de emprego dos EUA. Dados apenas do setor privado, divulgados na quarta-feira (05), mostraram criação de vagas bem abaixo da expectativa.

No noticiário macroeconômico europeu, as encomendas à indústria alemã decepcionaram em janeiro com uma queda de 7%, bem maior do que se previa. Números finais do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro referentes ao quarto trimestre de 2024 vão ser conhecidos logo mais.

Às 6h45 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,34%, a de Paris recuava 0,69% e a de Frankfurt cedia 1,21%. Já as de Milão e Madri tinham respectivas perdas de 0,18% e 0,52%. Na contramão, a de Lisboa subia 1,32%.

