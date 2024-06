Bolsas da Europa operam em baixa, com forte queda em Paris, em meio a risco político na França

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/06/2024 - 6:53 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 14/06/2024 – As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta sexta-feira, ampliando perdas do pregão anterior, à medida que investidores seguem cautelosos em meio a incertezas políticas na França.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,56%, a 513,16 pontos.

Partidos de esquerda da França divulgam o manifesto político de sua aliança renovada hoje, em uma tentativa de desafiar a coalizão de extrema-direita, que lidera as sondagens para as próximas eleições legislativas. No último fim de semana, o presidente da França, Emmanuel Macron, decidiu antecipar as eleições locais após a derrota de seu partido para a extrema-direita nas eleições parlamentares da União Europeia.

Investidores na Europa também aguardam comentários de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) e do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) para avaliar a trajetória dos juros na zona do euro e nos EUA.

No noticiário macroeconômico, destaque para a balança comercial da zona do euro, que apresentou superávit comercial de 19,4 bilhões de euros em abril, maior que o saldo positivo de março, segundo dados ajustados da Eurostat.

Às 6h49 (de Brasília), a Bolsa de Paris tinha queda de 2,01%, enquanto a de Londres caía 0,30% e a de Frankfurt recuava 0,97%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 2,08%, 0,91% e 0,65%, respectivamente.

Entre empresas individuais, o Casino tombava 5% em Paris, revertendo fortes ganhos de mais cedo, após o grupo varejista francês implementar um agrupamento de ações, em que 100 papéis foram trocados por um. Mais cedo, o Casino também anunciou que está negociando a venda da subsidiária Codim 2, na ilha francesa da Córsega.

