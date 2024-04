Bolsas da Europa operam em baixa com cautela geopolítica, mas movimento é contido

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/04/2024 - 7:02 Para compartilhar:

Os mercados acionários europeus exibem sinal negativo, nas primeiras horas do pregão desta sexta-feira. O ataque que, segundo fontes, Israel realizou em Isfahan, no Irã, reforçava a cautela com tensões no Oriente Médio, mas a avaliação em geral é de que a ação foi contida, enquanto Teerã sinaliza que não planeja retaliação, ao menos de imediato. Além disso, investidores avaliam indicadores da região.

O índice pan-europeu Stoxx 600 operava em baixa de 0,47%, em 497,36 pontos, às 6h45 (de Brasília).

Algumas companhias aéreas da Europa informavam sobre mudanças em rotas de voos, após o aparente ataque israelense. A KLM disse que suspenderia voos a Tel-Aviv até o dia 22. A empresa é parte do grupo Air-France KLM, que tinha baixa de 0,61% em Paris. A própria Air France disse que monitorava o quadro, mas por enquanto não havia alterado rotas.

O setor de energia também seguia como foco, mas os ganhos de mais cedo do petróleo com a notícia do ataque eram em grande medida agora revertidos. Entre petroleiras, BP operava em baixa de 0,72% em Londres, Total Energias perdia 1,12% em Paris e Eni caía 0,79% em Milão.

Na agenda de indicadores, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da Alemanha recuou 2,9% em março, na comparação anual, quando analistas ouvidos pela FactSet previam baixa de 3,0%. A Reuters ainda reportou, a partir de fonte, que o governo da Alemanha elevaria levemente a projeção de crescimento do país neste ano e cortaria a de inflação, em suas projeções atualizadas que saem na próxima semana.

No Reino Unido, as vendas no varejo ficaram estagnadas em março ante fevereiro, enquanto analistas projetavam alta de 0,5%.

Às 6h59, a Bolsa de Londres caía 0,48%, Frankfurt recuava 0,59%, Paris perdia 0,25%. Milão operava em baixa de 0,233% e Lisboa, de 0,78%.

* Com informações da Dow Jones Newswires