Bolsas da Europa operam em baixa após PIB chinês decepcionante

As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta segunda-feira, 17, após dados de crescimento da China mais fracos do que o esperado gerarem preocupações sobre a demanda da segunda maior economia do mundo.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,56%, a 458,23 pontos.

Dados oficiais mostraram que o Produto Interno Bruto (PIB) da China teve expansão anual de 6,3% no segundo trimestre, menor do que analistas previam. Já na comparação trimestral, o gigante asiático cresceu 0,8% entre abril e junho, desacelerando ante o avanço de 2,2% observado nos primeiros três meses do ano.

No mercado inglês, ações de grandes mineradoras como Anglo American, Rio Tinto e Glencore tinham quedas em torno de 2% a 2,6% no horário acima, em reação ao PIB chinês.

Nos próximos dias, a atenção vai se voltar para mais balanços trimestrais dos EUA, incluindo de grandes bancos e da Tesla, a montadora de veículos elétricos de Elon Musk. Na sexta-feira, JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo divulgaram resultados melhores do que o esperado.

Às 6h56 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,45%, a de Paris recuava 1,30% e a de Frankfurt cedia 0,357%. Já as de Milão e Madri tinham perdas de 0,29% e 0,12%, respectivamente. Exceção, a de Lisboa subia 0,07%.

Em Paris, negócios com ações do Casino Guichard-Perrachon foram suspensos hoje, em função de um anúncio a ser feito pelo grupo varejista francês. Segundo o jornal britânico Financial Times, o Casino recebeu nova oferta de injeção de capital pelas EP Global Commerce e Fimalac, controladas pelo bilionário checo Daniel Kretinsky e Marc Ladreit de Lacharrière.

*Com informações da Dow Jones Newswires

