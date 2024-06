Bolsas da Europa operam em baixa após ganhos recentes, à espera do payroll dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/06/2024 - 6:50 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 07/06/2024 – As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta sexta-feira, depois de acumularem ganhos nos dois pregões anteriores em meio a expectativas de corte de juros pelo Banco Central Europeu (BCE), o que se confirmou ontem, à medida que investidores mudam o foco agora para novos dados do mercado de trabalho dos EUA.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,36%, a 522,81 pontos.

Um dia após o BCE cortar seus juros pela primeira vez desde 2019, como se previa, as atenções se voltam para o relatório de emprego dos EUA, o chamado payroll, que será divulgado no meio da manhã e costuma ter forte influência no rumo dos juros básicos americanos. Por enquanto, continua prevalecendo a aposta de que o Federal Reserve (Fed) começará a reduzir juros em setembro.

Seguindo a linha da presidente do BCE, Christine Lagarde, outros dirigentes da instituição adotaram tom cauteloso hoje em relação a possíveis novos cortes de juros. Em discurso mais cedo, Isabel Schnabel ecoou Lagarde ao dizer que o BCE não pode se comprometer antecipadamente com uma trajetória específica para os juros, visto que a perspectiva da inflação na zona do euro “continua incerta”. O presidente do BC alemão, Joaquim Nagel, por sua vez, disse que o BCE não toma decisões de política monetária no “piloto automático”.

No noticiário macroeconômico, a Eurostat confirmou que o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,3% no primeiro trimestre de 2024 ante os últimos três meses do ano passado, como já haviam apontado levantamentos anteriores. Na Alemanha, a indústria sofreu uma pequena, mas inesperada queda na produção de abril.

Às 6h45 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,63%, a de Paris recuava 0,74% e a de Frankfurt cedia 0,75%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,61%, 0,37% e 1,11%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com